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Жакет с воротником в клетку, бежевый

11 400 ₽
7 600 ₽
(-34%)
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Цвет
Бежевый
Выберите размер Международный
One size
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Жакет с воротником в клетку
Артикул:
IO446
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-72%;вискоза-22%;спандекс-6%
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #бежевый цвет
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