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Жакет с открытой талией, черный

7 900 ₽
6 320 ₽
(-20%)
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PRIVET20
Цвет
Черный
Выберите размер Международный
S
M
Размера нет в наличии
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L
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Жакет с открытой талией
Артикул:
IO440
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
полиэстер-100%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #черный цвет
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