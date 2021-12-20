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Юбка, серый

4 250 ₽
2 900 ₽
(-32%)
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Цвет
Серый
Выберите размер Международный
S
M
L
Размера нет в наличии
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Юбки
Юбка
Артикул:
IO219
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-80%;вискоза-20%
Не отжимать
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Юбки #серый цвет
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