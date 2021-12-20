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Водолазка крупная лапша, графитовый

3 900 ₽
2 730 ₽
(-30%)
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Цвет
Графитовый
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Водолазки
Водолазка крупная лапша
Артикул:
IO404
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
Состав:
вискоза-20%;полиэстер-80%
#Свитеры и кардиганы#Водолазки #серый цвет
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