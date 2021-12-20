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Тренч с фигурным рукавом, бежевый

12 900 ₽
7 090 ₽
(-46%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Бежевый
Выберите размер Международный
M
Размера нет в наличии
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L
Размера нет в наличии
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XL
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Верхняя одежда
Тренчи
Тренч с фигурным рукавом
Артикул:
IO057
Сезон:
2021
Размер на модели:
XL
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
хлопок-100%
Сушка в горизонтальном положении
Химчистка обычными реагентами
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Тренчи #бежевый цвет
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