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Кроп-топ с воротником-стойкой, темно-синий

4 900 ₽
4 165 ₽
(-15%)
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Цвет
Темно-синий
Выберите размер Международный
One size
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Топы и майки
Топы
Кроп-топ с воротником-стойкой
Артикул:
IO360
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
вискоза-45%;полиэстер-55%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Топы и майки#Топы #синий цвет
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