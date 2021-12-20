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Свитер с горлом, коричневый,оранжевый

5 700 ₽
3 990 ₽
(-30%)
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Цвет
Коричневый,оранжевый
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Свитеры
Свитер с горлом
Артикул:
IO318
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
Состав:
вискоза-50%;акрил-50%
#Свитеры и кардиганы#Свитеры
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