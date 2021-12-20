Свитер с горлом, коричневый,оранжевый
5 700 ₽
3 990 ₽
(-30%)
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
One size
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Описание
Наличие в магазинах
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- Артикул:
- IO318
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- One size
- Параметры модели:
- рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
- Состав:
- вискоза-50%;акрил-50%
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