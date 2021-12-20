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Свитер короткий в крупную вязку, синий электрик

4 800 ₽
3 950 ₽
(-18%)
промо -20%
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Цвет
Синий электрик
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Свитер короткий в крупную вязку
Страна:
Турция
Артикул:
IO455
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
Состав:
акрил-80%;вискоза-20%
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #синий цвет
Ваши образы
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