Каталог
Искать товары

Сумка шоппер в стразах, бежевый

4 100 ₽
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Бежевый
Выберите размер Международный
One size
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Аксессуары
Сумки
Сумка шоппер в стразах
Страна:
Россия
Артикул:
IO522
Сезон:
2022
Состав:
хлопок-100%;
Сухая чистка
#Аксессуары#Сумки #бежевый цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли