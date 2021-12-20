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Сумка шоппер в стразах, бежевый
4 100 ₽
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Цвет
Бежевый
Выберите размер
Международный
Таблица размеров
One size
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Аксессуары
Сумки
Сумка шоппер в стразах
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
Страна:
Россия
Артикул:
IO522
Сезон:
2022
Состав:
хлопок-100%;
Сухая чистка
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#Аксессуары
#Сумки
#бежевый цвет
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