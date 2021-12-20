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Сорочка с ассимметричным кроем, красный

6 400 ₽
5 760 ₽
(-10%)
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Цвет
Красный
Выберите размер Международный
One size
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Блузы и рубашки
Сорочки
Сорочка с ассимметричным кроем
Артикул:
IO470
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
#Блузы и рубашки#Сорочки #красный цвет
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