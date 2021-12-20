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Шубка долматин, белый,черный

24 800 ₽
20 230 ₽
(-19%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Белый,черный
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
L
Размера нет в наличии
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Верхняя одежда
Шубы
Шубка долматин
Артикул:
IO412
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
Состав:
шерсть-80%;полиэстер-20%
#Верхняя одежда#Шубы #белый цвет
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