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Штаны на флисе с сердечком, бежевый

5 100 ₽
4 335 ₽
(-15%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Бежевый
Выберите размер Int
XS
Размера нет в наличии
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S
Размера нет в наличии
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M
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Брюки
Штаны
Штаны на флисе с сердечком
Артикул:
IO325
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-85%;полиэстер-10%;спандекс-5%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Брюки#Штаны #стиль спорт #бежевый цвет
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