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Юбка-шорты, оранжевый-белый

3 500 ₽
2 500 ₽
(-29%)
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PRIVET20
Цвет
Оранжевый-белый
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
L
XL
Размера нет в наличии
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Шорты
Шорты-юбка
Юбка-шорты
Артикул:
IO249
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Шорты#Шорты-юбка #оранжевый цвет
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