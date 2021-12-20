Шорты джинсовые, голубой
3 900 ₽
3 100 ₽
(-21%)
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
S
M
Размера нет в наличии
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L
Размера нет в наличии
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XL
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Артикул:
- IO198
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
- Состав:
- хлопок-100%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
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