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Шорты бермуды, серый

4 400 ₽
3 050 ₽
(-31%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Серый
Выберите размер Международный
M
Размера нет в наличии
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L
XL
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Шорты
Бермуды
Шорты бермуды
Артикул:
IO153
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-97%;эластан-3%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Шорты#Бермуды #серый цвет
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