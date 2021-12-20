Шарф-палантин с бахромой, темно-серый
2 900 ₽
1 800 ₽
(-38%)
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
One size
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Описание
Наличие в магазинах
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- Артикул:
- IO436
- Сезон:
- 2021
- Состав:
- акрил-80%;вискоза-20%
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