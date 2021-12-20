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Шарф-палантин с бахромой, мульти

2 900 ₽
2 030 ₽
(-30%)
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Цвет
Мульти
Выберите размер Международный
One size
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Аксессуары
Шарфы
Шарф-палантин с бахромой
Артикул:
IO437
Сезон:
2021
Состав:
акрил-80%;вискоза-20%
#Аксессуары#Шарфы #розовый цвет
Ваши образы
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