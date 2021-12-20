Куртка трансформер на магнитах с меняющейся длиной, серый
10 900 ₽
7 650 ₽
(-30%)
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
S
M
Размера нет в наличии
Уведомить о поступлении
L
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
Легкая, объемная куртка на молнии, с дополнительными застежками на магнитах.
Нижний уровень можно легко снять расстегнув молнию.
- Артикул:
- IO423
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
- Состав:
- полиэстер-100%
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Отбеливание запрещено
Ваши образы
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли