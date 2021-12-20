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Куртка легкая на пуху, темно-синий,бирюзовый

10 900 ₽
9 400 ₽
(-14%)
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Цвет
Темно-синий,бирюзовый
Выберите размер Международный
One size
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Верхняя одежда
Пуховики
Куртка легкая на пуху
Страна:
Корея
Артикул:
IO488
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
Полиэстер-100%
#Верхняя одежда#Пуховики
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