Куртка легкая на пуху, темно-синий,бирюзовый
10 900 ₽
9 400 ₽
(-14%)
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
One size
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Описание
Наличие в магазинах
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- Страна:
- Корея
- Артикул:
- IO488
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- One size
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
- Состав:
- Полиэстер-100%
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