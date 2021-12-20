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Пончо легкое с бахромой, черный,белый

3 700 ₽
2 950 ₽
(-21%)
промо -20%
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Цвет
Черный,белый
Выберите размер Международный
One size
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Верхняя одежда
Пончо
Пончо легкое с бахромой
Артикул:
IO421
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Пончо #черный цвет
Ваши образы
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