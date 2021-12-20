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Платье с объёмными рукавами, розовый
5 900 ₽
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Цвет
Розовый
Выберите размер
Международный
Таблица размеров
S
M
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Платья и сарафаны
Платья
Платье с объёмными рукавами
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
Страна:
Россия
Артикул:
IO492
Сезон:
2021
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
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#Платья и сарафаны
#Платья
#розовый цвет
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