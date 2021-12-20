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Платье зебра с запахом, белый,коричневый

5 900 ₽
4 150 ₽
(-30%)
промо -20%
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Цвет
Белый,коричневый
Выберите размер
XS
S
M
Размера нет в наличии
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L
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Платья и сарафаны
Платья
Платье зебра с запахом
Артикул:
IO338
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-80%;полиэстер-20%
#Платья и сарафаны#Платья
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