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Платье миди с резинкой на талии, черный, белый

4 900 ₽
3 450 ₽
(-30%)
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Цвет
Черный, белый
Выберите размер Международный
XS
S
M
L
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Платья и сарафаны
Платья
Платье миди с резинкой на талии
Страна:
Россия
Артикул:
IO329
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
Состав:
вискоза-80%;полиэстер-20%
#Платья и сарафаны#Платья #черный цвет
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