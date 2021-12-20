Платье по фигуре с вырезом лифом, черный
6 100 ₽
5 350 ₽
(-13%)
промо -20%
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
One size
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Описание
Наличие в магазинах
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- Страна:
- Китай
- Артикул:
- IO476
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- One size
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
- Состав:
- хлопок-50%;полиэстер-50%
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