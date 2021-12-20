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Платье по фигуре с вырезом лифом, черный

6 100 ₽
5 350 ₽
(-13%)
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Цвет
Черный
Выберите размер Международный
One size
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Платья и сарафаны
Платья
Платье по фигуре с вырезом лифом
Страна:
Китай
Артикул:
IO476
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
Состав:
хлопок-50%;полиэстер-50%
#Платья и сарафаны#Платья #черный цвет
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