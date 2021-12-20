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Платье горох миди, зеленый

5 900 ₽
5 015 ₽
(-15%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Зеленый
Выберите размер Международный
XS
Размера нет в наличии
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S
M
Размера нет в наличии
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L
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Платья и сарафаны
Платья
Платье горох миди
Артикул:
IO339
Сезон:
2021
Размер на модели:
XS
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
вискоза-80%;полиэстер-20%
#Платья и сарафаны#Платья #зеленый цвет
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