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Платье макси с принтом в горох, белый

4 900 ₽
3 800 ₽
(-23%)
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PRIVET20
Цвет
Белый
Выберите размер Российский
42
Размера нет в наличии
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44
Размера нет в наличии
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46
48
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Платья и сарафаны
Платья
Платье макси с принтом в горох
Артикул:
IO233
Сезон:
2021
Размер на модели:
42
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Платья и сарафаны#Платья #белый цвет
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