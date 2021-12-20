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Платье футляр, мятный

6 900 ₽
5 520 ₽
(-20%)
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PRIVET20
Цвет
Мятный
Выберите размер Международный
XS
S
M
Размера нет в наличии
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L
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Платья и сарафаны
Платья
Платье футляр
Артикул:
IO340
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 180 см, ОГ: 88 см, ОТ: 60 см, ОБ: 93 см
Состав:
искуственный шелк-100%
#Платья и сарафаны#Платья #хаки цвет
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