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Платье с принтом из гороха, черный, белый

5 900 ₽
4 130 ₽
(-30%)
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Цвет
Черный, белый
Выберите размер Международный
S
M
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Платья и сарафаны
Платья
Платье с принтом из гороха
Артикул:
IO373
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-80%;полиэстер-20%
#Платья и сарафаны#Платья #черный цвет
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