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Воздушное мини-платье, белый

5 900 ₽
4 130 ₽
(-30%)
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PRIVET20
Цвет
Белый
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
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Платья и сарафаны
Платья
Воздушное мини-платье
Артикул:
IO206
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Платья и сарафаны#Платья #белый цвет
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