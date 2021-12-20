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Тренч двухцветный, бежевый, оливковый

12 900 ₽
7 095 ₽
(-45%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Бежевый, оливковый
Выберите размер Международный
S
S
Размера нет в наличии
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M
M
Размера нет в наличии
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Верхняя одежда
Плащи
Тренч двухцветный
Артикул:
IO054
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
шерсть-10%;полиэстер-40%;акрил-50%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Химчистка обычными реагентами
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Плащи #бежевый цвет
Ваши образы
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