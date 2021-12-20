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Пиджак в гусиную лапку, белый-черный

6 400 ₽
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Белый-черный
Выберите размер Международный
XS
Размера нет в наличии
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S
M
L
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Пиджак в гусиную лапку
Артикул:
IO156
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #серый цвет
Ваши образы
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