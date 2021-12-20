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Пиджак с бахромой на карманах, белый,черный

6 700 ₽
5 400 ₽
(-20%)
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Цвет
Белый,черный
Выберите размер Международный
XS
S
M
L
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Пиджак с бахромой на карманах
Артикул:
IO377
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
шерсть-60%;полиэстер-40%
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #белый цвет
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