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Пиджак с акцентными пуговицами, черный, белый

14 500 ₽
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PRIVET20
Цвет
Черный, белый
Выберите размер Международный
One size
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Пиджак с акцентными пуговицами
Артикул:
IO445_1
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-60%;шерсть-40%
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #черный цвет
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