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Пиджак, оранжевый

5 400 ₽
4 590 ₽
(-15%)
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Цвет
Оранжевый
Выберите размер Международный
S
M
L
Размера нет в наличии
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Пиджаки и костюмы
Пиджаки
Пиджак
Артикул:
IO135
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
#Пиджаки и костюмы#Пиджаки #оранжевый цвет
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