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Пальто с трикотажными манжетами, бежевый

29 900 ₽
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PRIVET20
Цвет
Бежевый
Выберите размер
XS
S
M
L
Размера нет в наличии
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Верхняя одежда
Пальто
Пальто с трикотажными манжетами
Артикул:
IORO_RAF003
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 180 см, ОГ: 88 см, ОТ: 60 см, ОБ: 93 см
Состав:
кашемир-64%;шерсть-33%;эластан-3%
Не отжимать
Химчистка обычными реагентами
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Пальто #бежевый цвет
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