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Пальто из овчины с меховым воротником, белый

29 900 ₽
20 930 ₽
(-30%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Белый
Выберите размер Международный
S
M
L
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Верхняя одежда
Пальто
Пальто из овчины с меховым воротником
Артикул:
IO406
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
шерсть-100%/Подклад-100%полиэстер
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Отбеливание запрещено
Не гладить
#Верхняя одежда#Пальто #белый цвет
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