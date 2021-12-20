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Пальто с манжетами, черный-белый

29 900 ₽
26 950 ₽
(-10%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Черный-белый
Выберите размер Международный
XS
Размера нет в наличии
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S
M
L
Размера нет в наличии
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Верхняя одежда
Пальто
Пальто с манжетами
Артикул:
IORO_RAF002
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
кашемир-64%;шерсть-33%;эластан-3%
Не отжимать
Химчистка обычными реагентами
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Пальто #серый цвет
Ваши образы
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