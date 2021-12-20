Шуба леопард с поясом, коричневый
29 900 ₽
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
S
Размера нет в наличии
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M
Размера нет в наличии
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L
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Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Страна:
- Китай
- Артикул:
- IO355
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
- Состав:
- полиэстер-100%
Не отжимать
Сушка в горизонтальном положении
Машинная сушка запрещена
Химчистка обычными реагентами
Отбеливание запрещено
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