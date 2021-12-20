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Комбинированное пальто, черный

12 900 ₽
8 900 ₽
(-32%)
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PRIVET20
Цвет
Черный
Выберите размер Международный
XS
Размера нет в наличии
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S
Размера нет в наличии
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M
L
XL
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Верхняя одежда
Пальто
Комбинированное пальто
Артикул:
IO357
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
шерсть-30%;полиэстер-70%
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Отбеливание запрещено
Не гладить
#Верхняя одежда#Пальто #черный цвет
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