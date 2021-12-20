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Длинная куртка с поясом и капюшоном, голубой

10 900 ₽
7 650 ₽
(-30%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Голубой
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
L
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Верхняя одежда
Куртки
Длинная куртка с поясом и капюшоном
Артикул:
IO425
Сезон:
2021
Размер на модели:
L
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-100%
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Куртки #голубой цвет
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