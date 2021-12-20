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Утепленная куртка с акцентными карманами, хаки

17 400 ₽
12 180 ₽
(-30%)
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PRIVET20
Цвет
Хаки
Выберите размер Международный
S
M
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Верхняя одежда
Зимние куртки
Утепленная куртка с акцентными карманами
Артикул:
IO335
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
полиамид-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Зимние куртки #зеленый цвет
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