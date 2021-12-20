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Куртка короткая, бежевый

7 900 ₽
4 900 ₽
(-38%)
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Цвет
Бежевый
Выберите размер
S
Размера нет в наличии
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M
L
XL
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Верхняя одежда
Зимние куртки
Куртка короткая
Артикул:
IO370
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-100%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Зимние куртки #бежевый цвет
Ваши образы
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