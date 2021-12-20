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Комбинированная джинсовка с комиксами, черный-хаки

7 900 ₽
5 500 ₽
(-31%)
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Цвет
Черный-хаки
Выберите размер Международный
One size
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Верхняя одежда
Джинсовые куртки
Комбинированная джинсовка с комиксами
Артикул:
IO251
Сезон:
2021
Состав:
хлопок-100%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Джинсовые куртки #черный цвет
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