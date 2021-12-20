Комбинированная джинсовка с комиксами, белый-салатовый
7 900 ₽
5 500 ₽
(-31%)
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
One size
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Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Артикул:
- IO251
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- One size
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
- Состав:
- хлопок-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
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