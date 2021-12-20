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Джинсовка с комбинированными рукавами, голубой

7 490 ₽
5 500 ₽
(-27%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Голубой
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
L
Размера нет в наличии
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Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
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Верхняя одежда
Джинсовые куртки
Джинсовка с комбинированными рукавами
Артикул:
IO115
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Джинсовые куртки #голубой цвет
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