Деловой костюм с шортами из фактурной ткани, черный,белый
5 900 ₽
4 500 ₽
(-24%)
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PRIVET20
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Таблица размеров
S
M
Размера нет в наличии
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Описание
Наличие в магазинах
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- Артикул:
- IO433
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- S
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
- Состав:
- полиэстер-55%;акрил-30%;шерсть-15%
Отбеливание запрещено
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