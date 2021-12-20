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Костюм в клетку с шортами, черный, белый

5 900 ₽
4 500 ₽
(-24%)
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Цвет
Черный, белый
Выберите размер Международный
S
M
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с шортами
Костюм в клетку с шортами
Артикул:
IO433
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
полиэстер-55%;акрил-30%;шерсть-15%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с шортами #черный цвет
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