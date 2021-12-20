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Костюм трикотажный в крупный рубчик, молочный

7 900 ₽
5 990 ₽
(-25%)
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Цвет
Молочный
Выберите размер Международный
One size
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с брюками
Костюм трикотажный в крупный рубчик
Страна:
Турция
Артикул:
IO422
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с брюками #бежевый цвет
Ваши образы
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