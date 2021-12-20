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Костюф в стиле сафари с шортами и рубашкой, белый

6 800 ₽
3 900 ₽
(-43%)
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Цвет
Белый
Выберите размер Международный
S
M
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с шортами
Костюф в стиле сафари с шортами и рубашкой
Артикул:
IO242
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с шортами #белый цвет
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