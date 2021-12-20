Костюм с укороченным жакетом, бирюзовый
5 800 ₽
4 500 ₽
(-23%)
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PRIVET20
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Таблица размеров
S
M
L
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Описание
Наличие в магазинах
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- Артикул:
- IO023
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
- Состав:
- хлопок-45%;полиэстер-35%;эластан-20%
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