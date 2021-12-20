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Костюм с укороченным жакетом, бирюзовый

5 800 ₽
4 500 ₽
(-23%)
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Цвет
Бирюзовый
Выберите размер Международный
S
M
L
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с брюками
Костюм с укороченным жакетом
Артикул:
IO023
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 86 см, ОТ: 66 см, ОБ: 96 см
Состав:
хлопок-45%;полиэстер-35%;эластан-20%
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с брюками #бирюзовый цвет
Ваши образы
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